EUobserver en français et allemand

De la crise grecque au Brexit, des élections françaises au élections allemands, ce qui arrive dans un pays a désormais des conséquences directes sur l'ensemble de l'UE.

C'est pourquoi, en plus de notre rubrique "Beyond Brussels" (Au-delà de Bruxelles), EUobserver a décidé de lancer une rubrique "Elections" pour suivre les scrutins nationaux qui ont de l'importance pour l'Europe.

En dépit des divisions et des doutes, l'UE est aussi un ensemble politique et social dont les citoyens et électeurs partagent les mêmes intérêts et les mêmes préoccupations.

Pourtant la langue reste souvent un obstacle à l'échange d'information et de débat.

L'équipe multinationale d'EUobserver reflète la diversité culturelle et linguistique de l'Europe, and nous savons que l'anglais n'est pas la seule langue pour informer les Européens.

C'est la raison pour laquelle nous avons également décider de traduire certains de nos articles en français et en allemand, les langues des deux principaux pays de l'UE, dans lesquels les élections sont organisés cette année.

Retrouvez ici tous les articles traduits en français.