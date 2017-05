US-Rechte schließen sich Angriffen auf-Macron an

By Andrew Rettman

Rechtsgerichtete Medien und Social Media-Nutzer aus Großbritannien und den USA haben mit wenig Erfolg versucht einen Online-"Krieg" anzufangen, um Emmanuel Macrons Wahl zu verhindern.

Der Atlantic Council, ein Think Tank in Washington, und Buzzfeed, ein US-amerikanisches Medienportal, wiesen auf die neue Kampagne im Vorfeld der zweiten Runde der französischen Präsidentschaftswahl am Sonntag (7. Mai) hin.